شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 329 ألف و333 fالقطاع الخاص.. وزير القوى العاملة يعلن «حصاد 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوي العاملة حصاد عام 2019 في جميع مجالاتها، في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وأعلن الوزير محمد سعفان أنه خلال العام 2019 تم تشغيل 329 ألفا و333 راغبا في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، فضلا عن توفير 131 ألفا و808 فرصة عمل من بينهم 5 ألاف و213 من متحدي الإعاقة، كما تم إلحاق 372 ألفاً و525 راغب عمل بسوق العمل الخارجي.

وقال إنه تم تشغيل 38 ألفا و830 عامل خلال موسم الحج، وفي نفس الوقت تم تجديد تصاريح 448 شركة الحالق عمالة مصرية بالداخل والخارج، وإلغاء تراخيص 20 شركة، وإيقاف تراخيص 21 شركة أخرى لمخالفتهم أحكام قانون العمل واللوائح المنظمة لعملهم.

أضاف «سعفان»: «خلال العام صرف 61 مليونا و779 ألفا و178 جنيها على الرعاية الصحية والاجتماعية لنحو 182 ألفا و47 عاملا غير منتظم، ومنح 6 ألاف و339 عاملا أجنبيا ترخيص عمل لأول مرة، في مهن لا تزاحم العمالة المصرية، فضلا عن تجديد 6 ألاف و968 عاملا أجنبيا».

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وفي مجال التدريب المهني، أشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من تجهيز ورش في 5 مراكز تدريب تابعة للوزارة بحوش عيسي، وحفص بالبحيرة، وقفط بقنا، والرضوانية بالأقصر، والمحمودية بأسوان، وبمركز تدريب السويس، وتزويدها بأحدث وسائل التدريب، فضلا عن تطوير البنية التحتية لـ 3 مراكز تدريب مهني بالكوثر بسوهاج، ميت غمر بالدقهلية، والحضرة بالإسكندرية، وتطوير وتجهيز وصيانة ورش بأسيوط، وأشمون بالمنوفية، بالإضافة إلى إنهاء أعمال تطوير ورفع الكفاءة لـ 8 وحدات متنقلة من إجمالي 13 وحدة جاري استكمال تطويرها.

كما تم تنفيذ 250 دورة تدريبية في البرنامج التحويلي والتنشئة المهنية، بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتدريب 3750 متدربا على 38 مهنة مطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن التحاق 1450 متدربا بفرص عمل من خريجي البرنامج التحويلي والتنشئة.

وفي مجال رعاية القوى العاملة، قال الوزير إنه تم تلقي 15 ألفا و178 شكوى فردية، وتم تسوية حوالي 65% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكي بعد تعذر تسويتها وديا، فضلا عن بحث 55 شكوى جماعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وفض 86 حالة احتجاج عمالي على مستوى الجمهورية، وإبرام 58 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال.

وتم إجراء 3292 حملة تفتيشية نهاية وليلية على 43 ألفا و682 منشأة يعمل بها 300 ألف و105 عمال للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، فضلا عن التفتيش على 14 ألفا و460 منشأة في مجال مكافحة عمل الأطفال، أسفرت عن حماية 28 ألفا 139 عاملا، وعقد 2052 ندوة لرفع الوعي لدى العمال بالمنشآت المختلفة، استفاد منها 10 آلاف و440 عاملا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش الدوري على 8 آلاف و500 منشأة أكثر من 50 عاملا، و73 ألفا و716 منشأة أقل من 50 عاملا للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 2900 محضر بمنشآت أكثر من 50 عاملا، و10 ألاف و749 محضرا بمنشآت أقل من 50 عاملا، فضلا عن 9145 إجراء قياس مخاطر لنحو 5265 منشأة.