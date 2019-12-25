شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: تشغيل 329 ألف و333 بالقطاع الخاص خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة القوى العاملة خلال عام 2019 العديد من الإنجازات فى جميع مجالاتها فى إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030، وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه خلال العام 2019 تم تشغيل 329 ألفا و333 راغب فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى، فضلا عن توفير 131 ألفا و808 فرصة عمل من بينهم 5 ألاف و213 من متحدى الإعاقة، كما تم إلحاق 372 ألفاً و525 راغب عمل بسوق العمل الخارجى.

كما تم تشغيل 38 ألفا و830 عامل خلال موسم الحج، وفى نفس الوقت تم تجديد تصاريح 448 شركة الحالق عمالة مصرية بالداخل والخارج، وإلغاء تراخيص 20 شركة، وإيقاف تراخيص 21 شركة أخرى لمخالفتهم أحكام قانون العمل واللوائح المنظمة لعملهم.

وقال "سعفان": إنه خلال العام صرف 61 مليونا و779 ألفا و178 جنيها علي الرعاية الصحية والاجتماعية لنحو 182 ألفا و47 عاملا غير منتظم، ومنح 6 ألاف و339 عاملا أجنبيا ترخيص عمل لأول مرة، فى مهن لا تزاحم العمالة المصرية، فضلا عن تجديد 6 ألاف و968 عاملا أجنبيا .

وفى مجال التدريب المهنى أشار الوزير إلي أن الوزارة انتهت من تجهيز ورش فى 5 مراكز تدريب تابعة للوزارة بحوش عيسى، وحفص بالبحيرة، وقفط بقنا، والرضوانية بالأقصر، والمحمودية بأسوان، وبمركز تدريب السويس، وتزويدها بأحدث وسائل التدريب، فضلا عن تطوير البنية التحتية لـ 3 مراكز تدريب مهنى بالكوثر بسوهاج، ميت غمر بالدقهلية، والحضرة بالإسكندرية، وتطوير وتجهيز وصيانة ورش بأسيوط، وأشمون بالمنوفية، بالإضافة إلى إنهاء أعمال تطوير ورفع الكفاءة لـ 8 وحدات متنقلة من إجمالى 13 وحدة جار استكمال تطويرها.

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كما تم تنفيذ 250 دورة تدريبية فى البرنامج التحويلى والتنشئة المهنية، بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتدريب 3750 متدربا علي 38 مهنة مطلوبة لسوق العمل الداخلى والخارجى، فضلا عن التحق 1450 متدربا بفرص عمل من خريجي البرنامج التحويلي والتنشئة.

وفى مجال رعاية القوى العاملة، قال الوزير إنه تم تلقى 15 ألفا و178 شكوي فردية، وتمت تسوية حوالي 65% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكي بعد تعذر تسويتها وديا ، فضلا عن بحث 55 شكوي جماعية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ، وفض 86 حالة احتجاج عمالي علي مستوي الجمهورية، وإبرام 58 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال.

وتم إجراء 3292 حملة تفتيشية نهاية وليلية علي 43 ألفا و682 منشأة يعمل بها 300 ألف و105 عمال للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، فضلا عن التفتيش علي 14 ألفا و460 منشأة في مجال مكافحة عمل الأطفال ، اسفرت عن حماية 28 ألفا 139 عاملا، وعقد 2052 ندوة لرفع الوعي لدي العمال بالمنشآت المختلفة ، استفاد منها10 ألاف و440 عاملا .

وأشار الوزير إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش الدوري علي 8 ألاف و500 منشأة أكثر من 50 عاملا ، و73 ألفا و716 منشأة أقل من 50 عاملا للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 2900 محضر بمنشآت أكثر من 50 عاملا، و10 آلاف و749 محضرا بمنشآت أقل من 50 عاملا ، فضلا عن9145 إجراء قياس مخاطر لنحو 5265 منشأة.