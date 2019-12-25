شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رؤساء الهيئات القضائية والمركزى للمحاسبات لتهنئته ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المستشار عمر مروان، وزير العدل، لليوم الثالث على التوالى منذ توليه منصبه الجديد، استقبال الوفود لتقديم له التهنئة بمناسبة توليه حقيبة العدل، والذى كان من بينهم اليوم الأربعاء، رؤساء الجهات والهيئات القضائية والجهاز المركزى للمحاسبات، الذى التقى بهم بمقر وزارة العدل، حيث استقبل الوزير عمر مروان، بمكتبه كل من المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وزير العدل ورئيس مجلس الدولة

فيما التقى آيضا المستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له.



وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق

كما استقبل المستشار عمر مروان، بمكتبه اليوم، المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.



وزير العدل ورئيس المركزى للمحاسبات

وعبر وزير العدل عن بالغ امتنانه للمشاعر الطيبة التي ابداها رؤساء الجهات والهيئات القضائية والجهاز المركزى للمحاسبات، خلال اللقاء.

وأكد المستشار عمر مروان على تقديره العميق للدور الهام والحيوى لقضاء مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وحرصهما الكبير على الحفاظ على استقلال القضاء ودعم القضاة فى كل ما من شأنه معاونتهم على أداء رسالتهم السامية فى إعطاء الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة الناجزة.

وزير العدل ورئيس مجلس الدولة والوفد المرافق

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وأشاد "مروان" بالدور الرقابى الذى يمارسه الجهاز المركزى للمحاسبات، للحفاظ علي أموال الدولة ومراقبة حسن تنفيذ الجهات المختلفة للموازنة العامة الدولة.

وزير العدل ورئيس المركزى للمحاسبات

من جانبهم قدم رؤساء الجهات والهيئات القضائية الجهاز المركزى للمحاسبات للوزير التهنئة متمنين له التوفيق والسداد، ودوام التعاون بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والرقابية لما فيه خير للوطن.

يذكر أن المستشار عمر مروان، استقبل فى أول يوم عمل له بحقيبة العدل المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، والمستشار حماده الصاوى، النائب العام، والنائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وفى اليوم الثانى استقبل المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية .

وتخرج المستشار عمر مراون فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً عام 1979، وعين معاوناً للنيابة العامة عام 1989، وتدرج "مراون" فى المناصب القضائية حتى درجة محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف.

وخلال الفترة من 2011 إلى 2014، تم انتدابه للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقارى، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات حيث كان متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفى الفترة من 2015 - 2016 تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت فى عدد من الدوائر التي خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.

وفى فبراير 2017 تم تعيين المستشار عمر مروان كوزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، وظل فى مصبه حتى صدر التعديل الوزارى الأخير وتولى منصب وزير العدل.