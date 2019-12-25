شكرا لقرائتكم خبر عن أروق مكان في العالم "التجربة السويدية".. كيف نهزم "الزحام"؟ مع حسن مجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من "أروق مكان في العالم" جوتنبرج، ثاني أكبر المدن السويدية بعد العاصمة ستوكهولم، حينما نقول "أروق" هنا لا نعني على الإطلاق المكان الأقل كثافة سكانية في العالم، ولكنه "الأروق" لأنك ستجد ملايين البشر يتحركون هنا بسرعة وسلاسة غير مسبوقة، لن تجد هنا شارعًا متوقفًا، أو خطأ في إشارة مرور، يمكنك أن تتحرك بين ملايين البشر في شبكة طرق ومواصلات دقيقة ومعقدة ومبهرة.

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ولهذا كانت سعادتي كبيرة للغاية حينما عرضت علينا السفارة السويدية فكرة السفر إلى مدينة جوتنبرج للتعرف على تجربتهم في الطرق والنقل، كيف هزموا الزحام وكيف صنعوا التجربة "صفر" للتغلب على حوادث الطرق، حكاية أول أتوبيس يقود نفسه في العالم، لماذا يجب أن نملك طرقًا خاصة للأتوبيس تشبه خطوط المترو، وغيرها من التفاصيل، التي تعتبر بالنسبة لي شخصيًا حلمًا، فبالنسبة لي، الزحام هو أسوأ مشاكل مصر، لا يؤثر فقط على مواعيدنا وتأخرنا فيها، ولكنه يؤثر على السياحة، والاستثمار، يؤثر على علاقتنا الاجتماعية والأسرية، يؤثر على مصروفنا اليومي في استخدام السيارات، يمتد لضرب البيئة بالتلوث وغيرها من الأزمات، ولهذا في تقديري الخاص، التغلب على الزحام، هو التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر، ومنه ستجد الكثير من الأزمات تحل نفسها بنفسها دون الحاجة لجهد كبير.