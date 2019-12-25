شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يعلن لأعضائه توافر وظيفة مساعد أمين عام بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، عن توافر وظيفة لأعضائه للعمل فى وظيفة "مساعد أمين عام "مكتب خدمات الإشراف الداخلى بمقر مكتب الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وطلب "المركزى للمحاسبات"، من الراغبين فى التقدم الاطلاع على الشروط المطلوبة، وتقديم طلب مؤيد بخطاب من ادارتهم المركزية إلى الادارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات فى موعد غايته 9 يناير 2020.

ويعد مكتب خدمات الإشراف الداخلى بمكتب الأمم المتحدة، من أهم الإدارات داخل المنظمة العالمية حيث يساعد المكتب الأمم المتحدة على أن تصبح أكثر كفاءة وفعالية وأهمية، وذلك بتوفير معلومات آنية وموثوقة وموضوعية بشأن أكبر المخاطر والتحديات التى تواجهها المنظمة من خلال الشعب الفنية التابعة للمكتب.

ويتضمن المكتب شعبة التفتيش والتقييم والتى تجرى تقييمات للوقوف على مدى أهمية برامج المنظمة وكفاءتها وفعاليتها، بما فى ذلك أثرها، فيما يتعلق بأهدافها وولاياتها.

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وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات التى تضطلع بعمليات لمراجعة الحسابات لتقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط الداخلية بغرض تحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة لدى المنظمة.

وشعبة التحقيقات التى تجرى تحقيقيات لإثبات الوقائع المتصلة بتقارير سوء السلوك المحتمل كيما يسترشد بها الأمين العام فى البت فى إجراء المساءلة المناسب الذى سيتخذ.

وتسهم خدمات الرقابة التى يقدمها المكتب فى دعم أهداف التنمية المستدامة وميثاق الأمم المتحدة الشامل عن طريق تعزيز الإدارة المسؤولة للموارد، وتحسين أداء البرامج، وإرساء ثقافة للمساءلة والشفافية فى مشهد عالمى متغير.

ويساعد المكتب الأمين العام فى النهوض بمسؤولياته فى مجال الرقابة على موارد المنظمة وموظفيها، عن طريق توفير خدمات مراجعة الحسابات والتحقيق والتفتيش والتقييم.

وبالنسبة لوظيفة "مساعد أمين عام" فهو مسؤول أمام وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) فى نيويورك ويتولى القيام بالعمل نيابة عنه أثناء غياب وكيل الأمين العام عن المقر.