​وزير الأوقاف يستقبل وفد بيت الزكاة والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ​الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الأربعاء ​الدكتور ماجد سليمان الصعفاك، نائب مدير بيت الزكاة الكويتى و​عواطف خليفة اليتامى، مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة لمناقشة المشروعات المشتركة بين وزارة الأوقاف والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة لمناقشة الأعمال المشتركة بين الوزارة وبيت الزكاة الكويتى.

وفى نهاية اللقاء أهدى وزير الأوقاف ​الدكتور ماجد سليمان الصعفاك، نائب مدير بيت الزكاة الكويتى وعواطف خليفة اليتامى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة نسخة حديثة من بعض إصدارات وزارة الأوقاف الدعوية​، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية وبيت الزكاة الكويتى بالقاهرة.​

وتصنف الحركة المالية ببيوت الله فى شكل 4 مسارات لجمع الأموال لصرفها فى وجوه البر وتقديم الخدمات للمستحقين، وإعمار المساجد وتنشيط الدعوة، من وإلى الحسابات الخاصة المسئولة عن رصد وتصريف خزينة الوزارة وأموالها.

وأموال المساجد تتحرك فى مسارات، هى: جمع التبرعات عبر صناديق التبرعات التى تشرف عليها مجالس الإدارات التى تورد للوزارة 20% من المال وتصرف 80% على المسجد برقابة ومحاسبة، وجمع المال عبر صناديق النذور التى جمعت على مدى 6 أشهر 16 مليون، وتستهدف جمع من 30 إلى 35 مليون جنيه فى تمام العام المالى تدفع منها 10% للطرق الصوفية، والمسار الثالث وهو صكوك الأضاحى وتستهدف الوزارة جمع 100 مليون جنيه صكوك أضاحى، والمسار الرابع هو شيالات الأحذية كمورد داعم للعاملين بالمساجد للفرد 1500 شهريا و500 جنيه لعضو الحصر.

وتستهدف وزارة الأوقاف، جمع ما يزيد عن 200 مليون جنيه بنهاية شهر رمضان، حيث إن أكبر حصيلى تضيف للوزارة لدعم الثقة فى الوزارة من كافة الجهات كون ذلك معيار على النجاح ومخرج لرفع مدخرات الوزارة.

وتعتبر الوزارة التى تقدم على فتح صناديق التبرعات بعدد 200 مرة فى السنة، بمتوسط فى المساجد الكبرى 3 مرات فى الشهر، و9 مرات فى أيام الموالد، بحصيلة لمسجد واحد فى الفتحة العادية من 150 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه فى موسم المولد.

وصناديق مجالس الإدارات تمثل الواردات الأعظم والتى يراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات حيث يصرف مجلس الإدارة 80% من الواردات والوزارة 20%، والتى تزدهر بشكل كبير فى شهر رمضان وتمثل 50% من الموارد.

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