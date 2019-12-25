شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بمتابعة موقف مشروع جمعيتى بشركات السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة موقف مشروع جمعيتى بشركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات العذائية، وزار أحمد كمال معاون وزيرالتموين ومدير مشروع جمعيتى، المقر الادارى لمشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، للوقوف على انتظام سير العمل بإدارة المشروع ومعدلات تنفيذ المرحلة الثالثة، وكذلك متابعة موقف المنافذ المفتتحة بالمرحلتين الأولى والثانية بحضور احمد منصور مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل، وتم الالتقاء بعملاء مشروع جمعيتى من أصحاب المنافذ المفتتحة بالمرحلة الأولى والثانية، والاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، حيث أشاد مستفيدي مشروع جمعيتى بدور شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فى توفير السلع التموينية والحرة لأصحاب المشروع.

وقال أحمد كمال إن هناك تعليمات مشددة من الوزير بضرورة إجراء المتابعة الميدانية لموقف سير المشروع فى مراحله الثلاثة على أرض الواقع، وتشديد الرقابة على تلك المنافذ من جانب الجهات المعنية بوزارة التموين، وضرورة توفير كافة السلع الأساسية لمنافذ التوزيع وتشمل "بقالى التموين، منافذ جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية" فى إطار دور وزارة التموين فى ضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار كمال إلى هناك متابعة دقيقة ويومية من جانب الدكتور الوزير لإنهاء كافة إجراءات تشغيل منافذ جمعيتي المرحلة الثالثة والمطابقة للشروط حتى تتمكن هذه المنافذ من دخول الخدمة وتشغيلها بالكامل فى أوائل عام 2020.

من جانبه أشار أحمد منصور، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل إلى أن هناك مقر إدارى لإدارة المشروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تكون مهمته الأساسية استقبال عملاء شركة النيل وإعداد استمارات الاحتياجات الخاصة بهم، بحيث يقوم العميل بتسجيل رغباته من السلع المطلوبة، التى يتم إعدادها ومراجعتها من جانب إدارة المشروع، ثم يتم توجيه العميل إلى مخزن استلام السلع، وإجراء محاسبة مالية دقيقة لكل المنصرفات السلعية من جانب عملاء المشروع من خلال نظام إلكترونى بالكامل، فضلا عن أن المقر الإداري الجديد مجهز بكافة الأدوات التى تمكن العملاء والموظفين من إنهاء دورة العمل بكل دقة وكفاءة.