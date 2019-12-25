شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل عن "العنف الدينى وطرق القضاء عليه" فى منظمة خريجى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار ماتقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من دعم لأئمة وعلماء ليبيا، وتأهيلهم لمواجهة قضايا العصر، ومايتعلق بالعنف والتطرف عقدت اليوم ورشة عمل عن "العنف الديني وطرق القضاء عليه" حاضر بها أحمد حميدو باحث بمشيخة الأزهر الشريف، تناول فيها العنف الديني ، وكيفية القضاء عليه .

وأوضح أن التعصب شعور داخلى يجعل الإنسان يتشدد فيرى نفسه دائماً على حق ويرى الآخرعلى باطل بلاحجة أو دليل، مضيفاً أن ظاهرة العنف الدينى انتشرت فى الأونه الأخيرة، ويرجع إنتشارها إلي إدعاء الحق المطلق، وغلبة مفهوم التعصب على مفهوم المواطنة، والجهل بالدين وأصوله وقواعده ومقاصده وعدم التفرقة بين النص الإلهى وأقوال العلماء.

وأكد أن هذه الظاهرة لها مخاطرها على المجتمع، وعدم رؤية الواقع على حقيقته، وقطع النسيج الاجتماعى وتوسيع هوة الإختلاف، ولوي أعناق الحقائق وتزييف الواقع.

كما بين الوسائل التي يمكن من خلالها القضاء علي هذه الظاهرة ، وهي توعية المجتمع ، والدعوة للتسامح ، والتركيز علي فئة الشباب ، وتفعيل دور الحوار، ومواكبة الأحداث المعاصرة والتصدي للأفكار الهدامة .