برلماني: أتوقع زيادة حركة السياحة إلى مصر بعد عودة رحلات الطيران البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بعودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات تقريبًا.

وأكد عمر في بيان صحفي له أن عودة رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ تعكس أن هذا الدول بدأت تصحح مفهومها الحالي عن الأمن والأمان في مصر، مما سيكون حافز لعودة رحلات طيران لدول أخرى إلى شرم الشيخ.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن بريطانيا لم تتخذ هذا القرار إلا بعد تأكدها من أن إجراءات تأمين المطارات في مصر على أعلى مستوى عالمي في دقة الآراء الأمنية.

وتوقع أن تزداد حركة السياحة إلى مصر بعد عودة رحلات الطيران البريطانية إل شرم الشيخ، وعلى رأسها الرحلات الروسية والتي تمثل الغالبية العظمى من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.