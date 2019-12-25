وزير السياحة والآثار يجتمع مع المعاونين والمستشارين والقيادات الشابة بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بمبنى الوزارة بالعباسية، اجتماعا مع المعاونين والمستشارين من القيادات الشابة بالوزارة؛ وذلك لمناقشة آليات سير العمل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان، تم خلال الاجتماع استعراض كافة الملفات التى تخص كل منهم، ومناقشة مقترحات وسبل تطوير العمل للارتقاء بالمنتج السياحي والأثري المقدم للزائرين في المناطق والمتاحف الأثرية والمناطق السياحية، كما تم مناقشة أهم التحديات التى تواجه القطاع حاليا.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على حرص الوزارة على تمكين الشباب والعمل علي تدريبهم ورفع قدراتهم المهنية لإكسابهم خبرات، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تولى المناصب القيادية.

كما أكد على ضرورة توحيد جهود جميع القطاعات المختلفة بالوزارة لإنجاح هذه المنظومة وخدمة العمل السياحي والأثري لخروج المنتج بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم في إطار النهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر التي تتميز بثراء منتجاتها السياحة المتنوعة مثل السياحة الثقافية، والشاطئية والدينية وغيرها من الانماط السياحية الهامة التي تجذب مختلف السائحين حول العالم لزيارة مصر.