"الداخلية" تستقبل عددا من العلماء ورجال الدين بسجني "القناطر والمرج" - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل سجني (القناطر "رجال، نساء" – المرج)، عددٍ من العلماء، ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية، وإقامة الصلوات والشعائر الدينية للنزلاء.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة نزلاء السجون "اجتماعياً وثقافياً ودينياً" وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجي، لإعادة تأهيلهم، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة.

وفي إطار خطة قطاع السجون لعقد الندوات الدينية والتثقيفية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية لترشيح عدد من العلماء ورجال الدين لإقامة الندوات والشعائر الدينية بالسجون.

وحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.