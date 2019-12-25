قتلته بسم صراصير.. حبس المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، بحبس ربة منزل وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوج المتهمة في منزله بالزيتون.

وكان رجال المباحث بالقاهرة ألقوا القبض على زوجة وعشقيها لقتلهما زوجها في الزيتون، بعد وضع سم له داخل كوب شاي ولقى مصرعه في الحال، بعدما استعانت ربة المنزل بعشيقها لتنفيذ الجريمة حتى يخلو لهما الجو والزواج عقب التخلص منه، إلا أن مكالمة مسجلة على هاتفها فضحت أمرهما، عقب محاولات شقيق المجني عليه البحث عن أرقام من لهم أموال لدى شقيقه المجني عليه لسدادها، فاكتشف المكالمة بين الزوجة وعشيقها التي فضحت جريمتهما، وتم القبض عليهما، واعترفا بتفاصيل جريمتهم.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من شخص يتهم فيه زوجة شقيقه بقتل أخيه، وادعاء وفاته بشكل طبيعي، وأكد لرجال المباحث أن زوجة شقيقه اتصلت به وأبلغته بسقوط شقيقه في حمام الشقة مغشيا عليه وتوفى، وبعدها استخرجت له تصريح دفن له، وادعت أن الوفاة طبيعية، إلا أنه شك بوجود شبهة جنائية.

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وكشفت تحريات رجال المباحث، إن بعد وفاة شقيقه، بأسبوع طلب من المتهمة هاتفه، لحصر من لهم أموال لديه، إلا أنه خلال بحثه، عثر على مكالمة مسجلة بين زوجة شقيقه وآخر، تخبره فيه عمّا حدث، فيما كان الآخر يعطيها تعليمات؛ لتتمكن من أخذ ثروة شقيقه كلها، وبعد ذلك يتم زواجهما.

وأضافت التحريات أنها تعرفت قبل أشهر على سائق تاكسي ونشأت بيننا علاقة صداقة، تطورت إلى علاقة غير شرعية دامت أشهر، واتفقنا على الزواج، وقررت التخلص من زوجها، واتفقنا على قتله بالسم.

وأضافت المتهمة في اعترافها أنها أحضرت سم صراصير ووضعت جرعات لزوجها كل يوم في كوب شاي باللبن اعتاد شربه، وبعد مرور أيام أصيب بآلام في المعدة، وعرضت عليه الطعام فرفض وطلب كوب شاي باللبن، فوضعت له باقي الجرعات في الكوب وبعدها نام، وفى صباح اليوم الثالث اشتد الألم عليه، وخلال دخوله دورة المياه سقط فيها، فطلبت من الجيران مساعدتها في حمله لضخامة بنيته، فنقلوه إلى السرير الخاص به، ثم تبين وفاته، واستخرجنا تصريحا يفيد أن الوفاة طبيعية، والقى رجال المباحث القبض عليها وأرشدت على المتهم الآخر.