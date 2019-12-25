حبس طالب بحوزته تابوت ذهبي يشتبه في أثريته بمصر القديمة.. ولجنة لفحصه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة تابوت ذهبي يشتبه في أثريتهما.

وكلفت النيابة بتشكيل لجنة فنية مختصة من خبراء وزارة الآثار الكشف عن أثرية المضبوطات من عدمه.

وكان رجال قسم مصر القديمة تمكنوا من سقوط طالب بحوزته مقبرة آثار متحركة في مصر القديمة من ضبط "ع. خ" طالب وبحوزته جوال بداخله تابوت ذهبي اللون طوله 120 سم، عدد 3 تماثيل مختلفة الأحجام، لوحة فرعونية يشتبه في أثريتهم.

اعترف المتهم بتحصله على المضبوطات من "م. ع" عاطل بقصد الاحتفاظ بها وإخفائها لحين التصرف فيها بالبيع، فأمرت النيابة بضبطه وإحضار.