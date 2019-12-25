"تسببوا في وفاة سيدة".. إحالة 4 عاملين بمستشفى فوه للتأمين الصحي للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بمستشفى فوه للتأمين الصحي بمحافظة كفرالشيخ للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في وفاة سيدة عقب حقنها بعقار خاطئ عند تخديرها نصفياً لإجراء عملية ولادة قيصرية لها.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن المتهمين المحالين للمحاكمة، هم: استشاري تخدير بالمعاش ومتعاقد مع مستشفى فوه للتأمين الصحي، وممرضتان بقسم العمليات بالمستشفى وأخصائية تمريض.

وأوضح البيان، أن المتهم الأول (طبيب التخدير) قام بحقن المريضة بطريق الخطأ بعقار "الكابرون" الخاص بإيقاف النزيف في النخاع الشوكي بدلاً من عقار "الماركين" المستخدم كمخدر نصفي أثناء إجرائها عملية الولادة القيصرية ما ترتب عليه حدوث تشنجات ومضاعفات للمذكورة أدت إلى وفاتها.

وأضاف البيان، أن المتهمة الثانية (ممرضة قسم العمليات) قامت بسحب عقار "الكابرون" بطريق الخطأ بدلاً من عقار "الماركين" المستخدم في التخدير النصفي وتقديمه للمتهم الأول لحقن المريضة به في النخاع الشوكي، فيما قامت المتهمة الثالثة (ممرضة المستشفى) بتحضير عقار "الكابرون" ضمن المستلزمات الطبية والأدوية لعملية الولادة القيصرية للحالة بدون طلب من أخصائية النساء والتوليد أو طبيب التخدير ووضعه على طاولة التحضير بغرفة العمليات ما ترتب عليه خطأ من طبيب التخدير والممرضات بقسم العمليات في تخدير المريضة المذكورة على النحو آنف الذكر الأمر الذي أدي إلى حدوث تشنجات ومضاعفات للحالة ووفاتها.

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وقامت المتهمة الرابعة (أخصائية تمريض) بإعداد أمبول العقار المشار إليه أثناء إجراء التخدير بعمليات المستشفى بناء على أوامر طبيب التخدير ودون اختصاصها بذلك الأمر الذي ترتب عليه حقن السيدة بعقار خاطئ أدى إلى وفاتها.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من دخول زوجته مستشفى فوه للتأمين الصحي لإجراء عملية ولادة قيصرية وقيام طبيب التخدير بحقنها بحقنة عقار "الكابرون" بدلاً من عقار "الماركين" في النخاع الشوكي ما ترتب عليه تعرضها لتشنجات وعدم انتظام عضلة القلب وغيبوبة مستمرة وخلل في وظائف الجسم الحيوية، وتم نقلها لعناية خاصة عقب تدهور حالتها الصحية حتى توفيت لاحقاً نتيجة تلك المضاعفات.

وكشفت التحقيقات عن دخول السيدة مستشفى فوه للتأمين الصحي يوم 9 / 10 / 2018 صباحاً لتوقيع الكشف الطبي عليها وبعد الكشف عليها من طبيبة النساء بالمستشفى قررت ضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية فوراً وتم تحضير العملية وبعد دخولها غرفة العمليات ببضع دقائق حدث لها ألم شديد وهياج وتشنجات فتم إعطاؤها بنج كلي وتم إجراء القيصرية وإخراج الطفل، وتم عمل الإسعافات الأولية لها واخبار الزوج بوجود تشنجات لدي زوجته وأن تلك التشنجات نتيجة البنج وتم تحويل الحالة إلي إحدى المستشفيات الأخرى لاحتاجها لعناية مركزة فائقة بمعرفة الأطباء حتى توفيت لاحقاً في 24 / 10 / 2018.

وورد للنيابة تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى أنه بفحص وتشريح جثة المتوفية وبالاطلاع على تقرير استشاري التخدير بمصلحة الطب الشرعي فإن سبب الوفاة التهاب رئوي بسبب الرقاد مدة طويلة في غيبوبة والتي كانت سبب إعطاء عقار "الكابرون" عن طريق الخطأ أثناء عملية الولادة القيصرية بواسطة طبيب التخدير، وأن طبيب التخدير أخطا خطأٍ جسيماً بسبب إعطاء المريضة عقار "الكابرون" بدلاً من عقار "الماركين" ما أدي لدخولها في غيبوبة مدة طويلة ثم الوفاة وهو مسئول عن ذلك وعن نتائجه وهي الوفاة.

وأشار بيان النيابة الإدارية، إلى أن محكمة فوه الجزئية قضت في القضية رقم ٣٩٦٤ لسنة 2019 جنح فوه بالحكم غيابياً بحبس استشاري التخدير مستشفى فوه للتأمين الصحي ثلاث سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، فيما انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين المذكورين جميعاً للمحاكمة التأديبية.