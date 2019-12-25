في أولى مهام عمله.. وزير العدل يوجه بعلاج معوقات العمل بمصلحة الشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، اجتماعًا مطولاً، مع مساعده للشهر العقاري، لبحث المشكلات المطروحة بشأنه، وذلك في إطار الاهتمام بقطاع الشهر العقاري ومعوقات العمل التي أُثيرت خلال الفترة الأخيرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أن الوزير وجه بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري؛ حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية حتى يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء.

كما وجه وزير العدل - وفقا للبيان - بالإستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري ، وقيامهم بأعمال التوثيق، فضلاً عن زيادة ساعات العمل بمقابل.

كما تناول الاجتماع خطة "الميكنة " ومعوقاتها، وطرق التغلب عليها، كما طالب الوزير بعرض تقرير يومي أمامه، لما يتم اتخاذه من اجراءات في هذا الصدد.