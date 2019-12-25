أخبار مصر | لجنة الانتخابات البيطريين: تلقى أوراق المرشحين خلال يومي الجمعة والسبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الانتخابات البيطريين: تلقى أوراق المرشحين خلال يومي الجمعة والسبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور الحسينى عوض، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن اللجنة مستمرة فى تلقى أوراق الأعضاء الراغبين فى الترشح على كافة المقاعد، خلال يومى الجمعة والسبت المقبلين، من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرًا.

وأوضح الحسينى، أن إجمالى عدد المرشحين على كافة المقاعد حتى الآن بلغ 80 مرشحا، من بينهم 3 على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن 10 مرشحين، وتحت السن 5 أطباء، ومن خلال البريد 8 أطباء، فيما بلغ عدد المرشحين على مقعد رئيس نقابة فرعية 17 مرشح، وعضوية مجلس نقابة فرعية فوق السن 16، وتحت السن 21 طبيب.

وأشار عضو لجنة تلقى طلبات الترشح، إلى أن أخر أيام تلقى أوراق المرشحين هو 31 ديسمبر الجارى، ومن خلال البريد أيضا، على أن يحمل طلب الترشح تاريخ الصادر 31 ديمسبر أيضا.

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وتواصل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، استقبال كافة أوراق الأطباء الراغبين فى الترشح على مستوى الجمهورية، بمقر النقابة العامة، بالقاهرة، فى يومها الرابع، وسط إقبال من الأطباء البيطريين.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، وقنا".

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من تلقى طلبات الترشح، يوم 31 ديسمبر 2019، ويتم تقديم طلبات الترشح شخصيا باليد فى مقر النقابة العامة، مقابل إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موصى عليه على مقر النقابة بالقاهرة، بشرط أن يتم التسجيل فى مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح.