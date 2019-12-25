أخبار مصر | شركة كوجيمات الإيطالية: مجمع الإنتاج الحيواني الأكثر تكاملا بمجال اللحوم

تناول التعاون الكبير الذي تم بين الشركة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإنجاح المشروع.

وبدأ السيد أرينا، كلمته بتوجيه التحية إلى الرئيس والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مصطفي أمين مدير مشروعات الخدمة الوطنية على إتاحة الفرصة لتنفيذ هذا المشروع على الأراضي المصرية، كما وجه التحية للواء فايز أباظه رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني على التعاون المثمر بينهم وتعزيز العلاقات في مجال الإنتاج الحيواني الذي يسعى إلى تحقيقه الممثلين الحكوميين في مصر وإيطاليا بكل جدية.

ويحتوي المجمع على عدد 2 خط مجازر حيواني طبقا للشريعة الإسلامية لعدد 320 رأس ماشية خلال وردية العمل الواحدة وتجميد 100 ربع حيواني خلال اليوم، ويعمل قسم تصنيع اللحوم خلال وردية العمل الواحدة على تشفيه 40 طن وتتم عملية التعبئة عن طريق استخدام الطرق الحديثة وأيضا عن طريق تحاليل كاشف المعادن قبل عملية التغليف بالإضافة لإنتاج الهامبورجر والسجق واللانشون وايضًا إنتاج ما يتطلبة أي مصنعات أخرى يحتاجها السوق، كما يوجد القسم الخاص بإنتاج البولوبيف المعبأ وهكذا يتم استكمال الدائرة المعروفة من الماشية الحية إلى الماشية المعبأة كليًا.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس شركة كوجيمات الإيطالية على أن جميع البقايا من شحوم وعظام ودم يتم يتحولها لمواد ذات قيمة وذلك لتقليل التلوث البيئي.



وأعرب السيد جيو أتشينو أرينا عن سعادته وتأكيده على أن المصنع المقام بمدينة الفيوم بالرغم أنه ليس أكبر مجزر ولكنه بكل تأكيد المنشأة الأكثر تكاملًا في مجال اللحوم في أفريقيا، موجها الشكر للتعاون القيم والفعال من جانب الشركات الإيطالية ( الشركة الفنية للتبريدات وشركة منتجات ومعدات الغذاء ) وكذلك الشركات المصرية ( الشركة المصرية للمقاولات والشركة الدولية للمعدات ).

