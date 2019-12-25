أخبار مصر | برلماني: المشروعات الإنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المشروعات الإنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عددًا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، يحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، إضافة إلى تقليل أحجام استيرادها من الخارج.

وأضاف "هيكل"، أن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل الذي افتتح اليوم سيساهم في زيادة رؤوس الماشية ومن ثم كميات اللحوم، وهو الأمر الذى سيؤدي إلى انخفاض الأسعار فى السوق للمستهلك، مؤكدًا علي ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في أسعار الأعلاف.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن المشروع يضم مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، بما سوف يعزز الإنتاج الحيواني في مصر، ويوفر المنتجات بأسعار مخفضة، متابعًا: "الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية شهدت انخفاضا في أسعار اللحوم وبعض الخضراوات والفاكهة الذي جاء انعكاسًا واضحًا على تلك المجهودات التي تقوم بها الدولة".