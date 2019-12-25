أخبار مصر | "الخدمة الوطنية": إنشاء 9 مجمعات بإجمالي 54 ألف رأس ماشية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخدمة الوطنية": إنشاء 9 مجمعات بإجمالي 54 ألف رأس ماشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كلمة خلال الاحتفال بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمنطقة الافتتاح بمجمع الإنتاج الحيواني، أكد من خلالها أنه وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يسعى أن تساهم شركاته في شتى مجالات التنمية بالدولة ومنها دعم الثروة الحيوانية بالدولة كونها أحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية.

وقال اللواء مصطفى أمين، إن الجهاز قام بالتخطيط لتنفيذ عدة مشروعات منها تربية الماشية من سلالة اللحم والألبان والمجازر الآلية ومصانع الألبان ومصنعات اللحوم، لتقليل الفجوة الغذائية في أحد أهم مصادر البروتين الحيوانى بأعلى جودة وتخفيض معدلات الأستيراد للحوم والدواجن ومنتجات الألبان وتوفير النقد الأجنبي ودعم مشروعات الخدمة القومية للأمن الغذائي.

وأضاف أن هناك تكامل متبادل مع بعض من المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والألبان لتعظيم العائد من الأستثمارات وطرح المنتج بسعر مناسب وأتاحة فرص عمل مناسبة، وتعاظم أهمية إنتاج مشروعات جديدة، حيث أشار إلى مؤشرات استهلاك اللحوم الحمراء في عام 2011 بلغ 553 الف طن مقسمين إلى 225 الف طن محلي و328 الف طن مستورد حيث بلغت تكلفة الأستيراد للحوم الحية والمجمدة 8.1 مليار جنيهًا، وعام 2017 تم استهلاك 640 الف طن مقسمين الي 290 الف طن محلي و350 الف طن مستورد، حيث بلغت تكلفة الأستيراد للحوم الحية والمجمدة 27.1 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك عدد من التحديات لتوفير الألبان بكميات وأسعار مناسبة للأسواق أهمها قلة عدد مزارع الألبان وارتفاع تكلفة الرعاية وقلة مساحة المراعي واستيراد الإعلاف، وبناء على توجيهات الرئيس وبالتنسيق مع وزارة الزراعة تم إنشاء عدد من المشروعات في اماكن مختلفة واليوم تم افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمساحة 485 الف فدان مكون من (3 مزارع لتربية وتسمين الماشية بطاقة 18 الف رأس ومجزرآلي يحتوي على 22 خط بأحدث النظم العالمية ومصنع للأعداد اللحوم وتعبائتها ومصنع لإنتاج البولوبيف المعبئ ) وتم إنشاء مركز للتأهيل والابحاث البيطرية به عدد من المعامل الجهزة والتنسيق مع كليات الطب البيطري في عدد من الجامعات، وهناك 4 مجمعات أخرى سيتم افتتاحها في النوبارية بطاقة استيعابية 40 الف رأس ماشية للتربية والتسمين، وأشار إلى أن هذة الأفتتاحات أتاحت 4200 فرصة عمل للشباب.

َوأضاف اللواء مصطفى أمين أنه جار إنشاء 9 مجمعات بمحافظات الوادي الجديد والبحيرة والمنوفية والفيوم ومرسي مطروح بإجمالي 54 ألف رأس ماشية للتربية من سلالات اللحم و19 ألف رأس لإنتاج الألبان حيث سيتم الانتهاء منها في اكتوبر 2020، كما سيتم الإنتهاء من 2 مجزر إلى متكامل بسفاجا والنوبارية وذلك في أبريل وأكتوبر 2020 ،ومصنعيين لمنتجات الألبان بمدينة السادات وبرج العرب في ديسمبر 2020، مختتمًا كلمته بأن هذه الإنجازات بتوفيق من الله ودعم السيد رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة، موجهًا الشكر لوزارة الزراعة وللشركات المصرية وشركة كوجيمات الإيطالية لما قدموه من جهد مضنى لنجاح هذا المشروع العملاق.