أخبار مصر | الأزهر ينظم ورش عمل حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

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اعتمدت ورش العمل على الأربع قطاعات الرئيسية بالأزهر الشريف وهي "المجلس الأعلى - قطاع المعاهد - مجمع البحوث الإسلامية - مدينة البعوث الإسلامية" وذلك لإعداد خطط تنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية بالأزهر الشريف. اعتمدت ورش العمل على الأربع قطاعات الرئيسية بالأزهر الشريف وهي "المجلس الأعلى - قطاع المعاهد - مجمع البحوث الإسلامية - مدينة البعوث الإسلامية" وذلك لإعداد خطط تنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية بالأزهر الشريف. تناولت ورش العمل منذ يومها الأول؛ مهام ومسؤوليات القطاعات بالأزهر، وتقديم مقترحات لمكافحة الفساد داخل كل قطاع، فضلًا عن إعداد خطة مجمعة للمؤسسة في مكافحتها للفساد.

نظمت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالأزهر الشريف اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان"الحوكمة -والبحوث الإجرائية"، وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل، حول كيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.



يأتي الاهتمام بمواثيق سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة كأحد مداخل تطوير الإدارة العامة التي يُسترشد بها؛ ضمن أولويات الأزهر الشريف لمكافحة الفساد، وذلك عبر مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والعمل على تحقيق أهدافها.