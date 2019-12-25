أخبار مصر | اليوم.. " مصر النهاردة" يستعرض افتتاح السيسي لمجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. " مصر النهاردة" يستعرض افتتاح السيسي لمجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم اليوم، والذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني بتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار.

وتستضيف الفقرة الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، ومعاون الوزير للإنتاج الحيواني، للتحدث في كيفية تحقيق المجمع التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراع.

Advertisements

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، موضوع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وكيف حققت نجاحها؛ حيث تم إطلاق 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمختلف محافظات مصر، وبمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة بمصر.

وتستضيف الفقرة حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم ومديرة مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب واحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.