أخبار مصر | وزير الآثار يجتمع بمعاونيه للارتقاء بالمنتج السياحي المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يجتمع بمعاونيه للارتقاء بالمنتج السياحي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم الأربعاء بمبنى الوزارة بالعباسية، اجتماعًا مع المعاونين والمستشارين والقيادات الشابة بالوزارة؛ وذلك لمناقشة آليات سير العمل خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الملفات التي تخص كل منهم، ومناقشة مقترحات وسبل تطوير العمل للارتقاء بالمنتج السياحي والأثري المقدم للزائرين في المناطق والمتاحف الأثرية والمناطق السياحية، كما تم مناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع حاليا.

وأكد على ضرورة توحيد جهود جميع القطاعات المختلفة بالوزارة لإنجاح هذه المنظومة وخدمة العمل السياحي والأثري لخروج المنتج بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم في إطار النهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر التي تتميز بثراء منتجاتها السياحة المتنوعة مثل السياحة الثقافية، والشاطئية والدينية وغيرها من الأنماط السياحية الهامة التي تجذب مختلف السائحين حول العالم لزيارة مصر.