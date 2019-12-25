أخبار مصر | عاجل.. إغلاق موانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد وشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إغلاق موانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد وشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق حركة الملاحة مؤقتًا بموانىء بورسعيد والسخنة وإعلان حالة الطوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج أي سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن المتراكية على الرصيف.

ويشهد ميناء السخنة، حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 امتار وانعدام الرؤية الذي يصل إلى نصف ميل.

وكما يتواجد على أرصفة ميناء السخنة عدد 2 سفينة حاويات عدد 1 سفينة سياحية عدد 1 سفينة معدات ومنتظر سفر السفينة السياحية سعت 5.00 مساء اليوم.

وأضاف المركز أن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاث أمتار مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة، حيث يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، كما يتواجد على أرصفة ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

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وأكد استمرار حركة السفن في ميناء الأدبية بانتظام، حيث تجرى عمليات تداول البضائع على الأرصفة لعدد (2) سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول عدد (2) سفينة أخرى (بضائع عامة – صب جاف ).

ومن جانبها، أعلنت صباح اليوم هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 19 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء بحري خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.