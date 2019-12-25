أخبار مصر | برلمانية تطالب بالقضاء على ظاهرة إطلاق النيران في الأفراح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بالقضاء على ظاهرة إطلاق النيران في الأفراح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحكم مجلس الدولة بشأن مواجهة ظاهرة إطلاق النيران في الأفراح والمناسبات، والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.

وأشارت أمال، إلى أن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، قضت بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وفي حدوده، وأن استخدامها في الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يمنح الحق لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية، في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات.

وطالبت النائبة البرلمانية، بالحسم في تطبيق هذا الحكم للقضاء على الظاهرة التي سببت أزمات تصل إلى حد القتل غير المتعمد، موجهة الشكر لمحكمة القضاء الإداري على تدخلها في هذا الشأن، مؤكدة أن استخدام السلاح المرخص بغير مبرر مشروع، مثل إطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر، في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، يعرض حياة المواطنين للخطر، وهناك حالات كثيرة في الفترة الأخيرة بشأن ذلك.