أخبار مصر | "النقل": بدء تفعيل نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": بدء تفعيل نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، البدء في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بتطبيق النظام الجديد.

ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بالبدء في تطبيقه والذي يعرف بـ(البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة).

وأشار البيان، إلى أن هذا النظام الجديد سيعمل بجانب الكارت الذكي الذى يتم شحنه آليا من خلال ماكينات TVM إلى جانب أيضًا تذكرة الرحلة الواحدة من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات والتي يقوم بصرفها صرافي التذاكر بالمحطات، وأن ذلك يأتي تسهيلًا وتيسيرا على مرتادي مترو الأنفاق وتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.

