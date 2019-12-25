أخبار مصر | هل البكاء على الميت يعذبه في قبره؟.. دار الإفتاء تجيب

وأجاب أمين الفتوى، في فتوى له، أن البكاء عند القبر ليس محرمًا، مشيرًا إلى أن المنهي عنه هو الاعتراض على قضاء الله وقدره.

وأضاف أن النبي صل الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن العلماء اختلفوا في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمنهم من قال بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ إن ذلك من سلطانه الذي أقيم فيه؛ فهو أضبط للأمر، وأقطع للنزاع والشقاق.

