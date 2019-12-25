أخبار مصر | برلماني: مجمع الإنتاج الحيواني سيلبي احتياجات المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مجمع الإنتاج الحيواني سيلبي احتياجات المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب هشام والي، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، مؤكدا أن هذا المجتمع سوف يساهم في تعزيز الإنتاج الحيواني في مصر، وزيادة المنتجات بأسعار مخفضة.

ولفت إلى أن المشروع يضم مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، بما سوف يعزز الإنتاج الحيواني في مصر، ويوفر المنتجات بأسعار مخفضة.

وأكد أهمية الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية لما له من أهمية في لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما أن الاهتمام به يساهم في استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري.

وأشار إلى أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة، والاعتماد على الدراسات العالمية في هذا الشأن.