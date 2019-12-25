أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": نفذنا 70 ألف درس للسيدات بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": نفذنا 70 ألف درس للسيدات بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجمع البحوث الإسلامية في تقريره السنوي عن عقد (69782) درسًا متخصصًا للسيدات في مختلف قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، للتواصل مع السيدات بمختلف فئاتهن العمرية والفكرية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بالاهتمام بقضايا المرأة والعمل على الاستفادة من جهود وطاقات واعظات الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن واعظات الأزهر الشريف شاركن في تلك الجهود المبذولة خاصة ما يتعلق منها بالأنشطة المجتمعية من خلال اللقاءات والندوات التي ينظمها المجمع بشكل دوري، بالإضافة إلى الإعداد العلمي والبحثي للمضمون المتعلق بالمرأة والأسرة داخل المجتمع المحلي، مع التركيز على القضايا والمشكلات المجتمعية التي تشغل بال أفراد تلك الأسر، وبما يسهم في تقديم حلول لمعالجتها.

وأضاف عيّاد أن اللقاءات ركزت على أهمية دور المرأة في بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تحصنهم فكريًا من الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة والشبهات التي تروج لها الجماعات الإرهابية، كما استهدفت أيضًا التواصل مع السيدات بشكل فعّال من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة، والرد على أسئلتهن واستفساراتهن المختلفة بصورة سهلة مبسطة، وتنمية القيم الأخلاقية والمجتمعية لديهن، وبث الأمل في نفوسهن.

فيما قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات ‏إن هذه الجهود المبذولة من واعظات الأزهر الشريف في مختلف الأنشطة التوعوية؛ تأتي تلبية لاحتياجات المجتمع المعرفية، من خلال شعورهن بالمسؤولية التي كلفهن بها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وأكد عليها في أكثر من لقاء بهن.

وأضافت شاهين أن المجمع حريص على التأهيل والتدريب المستمر، للواعظات للاستفادة من طاقاتهن في مختلف المواقع ‏والأماكن التي يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما ‏يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك‎.‎

