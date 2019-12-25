أخبار مصر | برلماني: احتفاء الرئيس بأصحاب الهمم يؤكد عنايته بهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: احتفاء الرئيس بأصحاب الهمم يؤكد عنايته بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مصر مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، التى أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا بالفكر فقط، مشيرًا إلي أن احتفاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد اهتمامه وعنايته للتعزيز مكتسباتهم ودمجهم مجتمعيًا وتمكينهم فكريًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأكد "وطني"، علي ضرورة سرعة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، فى مختلف الهيئات والوزارات والقطاعات، وحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على كافة الحقوق المكتسبة المنصوص عليها بموجب القانون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القانون الجديد تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، وجاء تفصيلها فى اللائحة التنفيذية، ولكن على أرض الواقع هناك بعض الملاحظات على أداء بعض الوزارات بشأن الحصول على هذه الحقوق التى تهدف جميعها للدمج والتأهيل فى المجتمع.