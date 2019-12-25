مصر | إحالة 3 متهمين بسرقة الفلل بالقاهرة الجديدة لـ"الجنايات"

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين هم "بهاء.م" والشهير بالمهندس، "هاني.ح"، "محمود.ع" عاطلين، ومسجلين في قضايا سرقة، وأقر المتهمين بارتكابهم وقائع سرقة الفلل بمناطق القاهرة الجديدة، حيث اعترفوا بسرقتهم لـ6 فلل وتمكنوا من سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ55 ألف جنيه، و23 ألف جنيه، 3800 دولار، و8 شاشات، وساعات مختلفة الماركات.

وتعود بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بسرقة فيللهم السكنية وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا وأرشدوا عن بعض المسروقات.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.