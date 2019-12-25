مصر | إلغاء إخلاء سبيل متهمة بالتحريض على العنف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء إخلاء سبيل متهمة بالتحريض على العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وقررت إلغاء قرار إخلاء سبيل رانيا محمود جويلي وحبسها 45 يوما على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لاتهامها بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.

ووجهت النيابة للمتهمة ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

