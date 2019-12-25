مصر | أحدهم ذبح أسرته وأحرقها.. مجازر هزت الشارع المصري خلال 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحدهم ذبح أسرته وأحرقها.. مجازر هزت الشارع المصري خلال 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وينتهي عام 2019 تاركا خلفه أحزان في قلوب الشعب المصري، ومشاهد مؤلمة في أذهانهم، لحدوث الكثير من المذابح الآسرية التي شهدتها عددا من المحافظات، ومن بين تلك السطور التالية ترصد بوابة الخليج 365، أبرز تلك المذابح الأسرية.

"مذبحة كفر الشيخ".. طبيب يقتل زوجته وأبنائه الثلاثة في أول يوم من عام 2019 نفذ طبيب أول مذبحة أسرية في العام الجديد حيث قتل زوجته وأبنائه الثلاثة لوجود خلافات أسرية بينهم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ورود بلاغا من "أحمد.ع.ذ"، 42 سنة، طبيب، ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ باكتشافه مقتل زوجته المواطنة "منى.ف.س"، 38 سنة، ربة منزل، وأبنائه الثلاثة "عبد الله، 8 سنوات، عمر، 6 سنوات، ليلى، سنوات 4" بالشقة محل سكنهم حيث تبين من الفحص وجود جثتي الزوجة وابنتها بصالة الشقة والطفلين على سريرهما بحجرة نومهما وبهم جروح ذبحية وسلامة جميع منافذ الشقة، وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ووالد الأطفال لوجود خلافات أسرية بينهم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمداومتها افتعال الخلافات مع أهليته، وأنه قام بخنقها بحبل ستارة بالمنزل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها، ثم طعن أبنائه تباعًا فأودى بحياتهم، وإستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث بدافع السرقة، وأرشد عن "السكين المستخدم وحبل الستارة والمشغولات الذهبية" بمكان إخفائها بالجزيرة الوسطى بطريق "كفرالشيخ المحلة".

"مذبحة المرج".. أب يقتل أبنائه الـ3 ويصيب أمهم بالعمى في اليوم العاشر من شهر مارس نفذ عاطل مذبحة أسرية حيث قتل أبنائه الـ3 بمساعدة زوجته وتخلص من جثثهم بإلقائها في الرشاح، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغا من والدة الأطفال يفيد بمقتل أطفالها الثلاثة على يد زوجها، وإلقائهم في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التي حدثت منذ عام ونصف. وبتشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث القاهرة، تبين أن الزوجة أرسلت استغاثه في إحدى البرامج ضد زوجها لتعذيبها ووضع مادة في عينها، مما تسبب في إصابتها لشكه في نسب أولاده بتحريض من زوجته الأخرى. وقررت " ا. ز " بسابقة زواجها من "أحمد ع. ا" 33 سنة عاطل والسابق إقامته بدائرة قسم المرج واعتياده منذ زواجهما التعدي عليها بالضرب وتعذيبها وأنها أنجبت منه ثلاثة أطفال، وقيام زوجها بالإشتراك مع زوجته الأولى "هالة. م. م" 50 سنة ربة منزل بتعذيبها وإجبارها على قتل أنجالها الثلاثة بدعوى شكه في نسبهم له وقيام زوجها بمساعدة زوجته الأولى بالتخلص من جثثهم بمكان غير معلوم لها، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدهم، وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه في شقة واحدة، حيث وقعت مشاجرة بين السيدتين، ما دفع المتهم بالتعدي على واحدة منهما وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم قام بالاعتداء عليهم ما أسفر عن مصرعهم، وإصابة والدتهم بالعمى، وأنه ألقى جثث الأطفال في منطقة الرشاح لإبعاد أي شبهة جنائية حوله.

"مذبحة أوسيم".. مهتز يطلق أعيرة نارية على الأهالي ويصيب ضابط شرطة في منتصف شهر مارس أطلق عامل أعيرة نارية من بندقية ألية بطريقة عشوائية على الأهالي بمنطقة كوبري الصفيرة بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك بعدما تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من مأمور مركز شرطة اوسيم، بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية على الأهالي بطريقة عشوائية، ما نتج عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين تصادف مرورهم وقت إطلاق الأعيرة النارية، وبإنتقال النقيب عمرو عطيطو معاون مباحث المركز، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور المركز، وأمناء شرطة من قوة القسم، لمكان البلاغ. Advertisements وفور وصولهم بادرهم المتهم بإطلاق أعيرة نارية من البندقية الآلية محدثا إصابة النقيب عمرو عطيطو بـ 3 طلقات، وإصابة آمين شرطة من قوة القسم، مما دفع المقدم محمود بسيوني إلى إطلاق عيار ناري صوب المتهم، أسقطه قتيلا.

"مذبحة أسيوط".. مزارع يقتل أسرة كاملة والميراث " كلمة السر" وفي منتصف شهر مايو قتل مزارع أسرة شقيقه بطلقات نارية من بندقية ألية، بسبب وجود خلافات بينهما حول الميراث، وكانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغا بقيام (مزارع، مقيم بدائرة المركز)، بإطلاق أعيرة من بندقية آلية، ما أدى إلى مقتل "شقيقه 45 سنة، مزارع، وزوجته، وابنيهما، 13، 9 سنوات، إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة، وإصابة زوجة المتهم، 37 سنة بجرح سطحي بقدمها اليسرى، وما قررته الأخيرة بارتكاب زوجها الواقعة لخلافات الميراث، وحدوث إصابتها بطريق الخطأ نتيجة إطلاقه للأعيرة النارية. وبإجراء التحريات تبين اختباء المتهم بقرية بنى محمد بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أُعدت عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه وبحوزته، بندقية آلية و2 خزنة و35 طلقة من ذات العيار.

"مذبحة الفيوم".. مدرس يذبح زوجته وأبنائه الـ4 بالساطور بسبب الآثار وفي منتصف شهر يوليو نفذ مدرس مذبحة أسرية حيث قتل زوجته وأبناءه الأربعة في مركز الفيوم، واستغل نومهم، وأمسك الساطور وضرب كل واحدة تلو الأخرى على رأسها بالساطور، وأودى بحياتهم في الحال، والمجني عليهم هم الزوجة (33 عاما)، والأبناء (11 عاما) و(8 أعوام) و(4 أعوام) و(عام ونصف العام)، وبعد ذلك توجه إلى مركز شرطة الفيوم وسلّم نفسه، واعترف لرئيس المباحث بأنّه قتل زوجته وأولاده الأربعة، بسبب خلافات على آثار مع عدد من الأشخاص، هددوه بقتل زوجته وأبنائه، فقرر هو تنفيذ الجريمة.

"مذبحة الأقصر".. مزارع يقتل أسرته ويشعل النيران بجثثهم وفي شهر سبتمبر استيقط أهالي قرية الرياينة، بمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، في أحد أيام الشهر على تصاعد أدخنة من منزل تعيش به سيدة مسنة، ونجلتها وثلاث بنات حفيداتها، بينهن رضيعتين، حيث فوجئوا عند دخول المنزل بمصرع الجدة والأم وإحدى الطفلات الثلاثة، وبإنتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقة عدد من سيارات الإسعاف تبين أن الجدة وتدعى نجاح السعدى ابراهيم "65 سنة" والأم " زينب عبد الموجود النوبى" 23 سنة " مصابتان بجروح فى الرأس نتيجة التعدى عليهما بآلة حادة قبل إضرام النيران بهما فيما لقيت الطفلة الرضيعة " آية أحمد النجار " 8 شهور" مصرعها وأصيبت توأمها "إيمان أحمد النجار وشقيقتهما من والدتهما "ريتاج محمود على" 8 سنوات نتيجة وصول النيران إليهن عند ارتكاب الجانى لجريمته، وبتشكيل فريق بحث تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة هو الزوج الثانى وبضبطه اعترف بتفاصيل جريمته، وأكد الجانى الذى يدعى "أ.م.أ"، أن زوجته كانت متزوجة من قبل من شخص آخر وأنجبت منه "ريتاج" قبل طلاقها منه ثم تزوجته وأنجبت منه الطفلتين التوأم " آية وإيمان" وأنها فى الفترة الأخيرة قامت مع والدتها ببيع قطعة أرض ومواشى خاصة بهما بعدها زادت حدة الخلافات بينه وبين زوجته أدت إلى انفصالهما دون طلاق بينهما وغادرت إلى منزل أهلها لتقيم مع والدتها وأنه قام بالتوقيع على إيصالات أمانة لها بقيمة 150 ألف جنيه لحين تسليمها المنقولات الزوجية الخاصة بها إلا أنه تعثر فى سداد أموال أدين بها مما دعاه لاستغلال ظلام الليل والتسلل إلى منزلها وضربها فى رأسها مباشرة بقطعة حديد مسننة وكذلك الأمر مع والدتها أثناء خلودهما للنوم. وبعد ذلك قام بقتل زوجته ووالدتها بالبحث عن إيصالات الأمانة التى وقع عليها بالإضافة إلى الأموال التى علم أن الزوجة وأمها قد حصلتا عليها مقابل قطعة الأرض فلم يجدها فقام بخلع قرطين ذهبيين من المجنى عليهما، وأضرم النيران بالغرفة لإخفاء جريمته وفر هاربا وألقى بسلاحه المستخدم فى ترعة الرياينة، فيما التهمت ألسنة اللهب جثمانى السيدتين والطفلات الثلاثة من بينهما نجلتيه الرضيعتين التوأم، حيث أصيبت واحدة وفارقت الأخرى الحياة.