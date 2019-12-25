مصر | السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي لسرقته سيارة بالإكراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي لسرقته سيارة بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات، لعاطلين في سرقة سيارة من قائدها بالإكراه بمنشأة ناصر.



وكانت قسم شرطة منشأة ناصر قد تلقى بلاغًا من "حميد.ع" 38 عامًا تاجر، بأنه أثناء حال استقلاله سيارته الخاصة بالطريق العام، قام مجهولان يستقلان دراجة بخارية باستيقافه وإشهار سلاح ناري في وجهه وتمكنا من سرقة السيارة وهاتفه المحمول ومبلغ مالي ولاذا بالفرار.



وكشفت التحريات أن وراء السرقة "عماد.ط" عاطل و"جمعة. م" وتم ضبطهما، ووبمواجهتهما اعترفا أنهما اعترضا طريق المجني عليه حال قيادته السيارة مستقلين دراجة بخارية، وقام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري فرد خرطوش في وجهه، وتمكنا من الاستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول ومبلغ مالي.