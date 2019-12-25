مصر | "فودو وأسيتون".. حبس "صانع المزاج" بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فودو وأسيتون".. حبس "صانع المزاج" بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة في مدينة نصر، قرارا بحبس تاجر مخدرات 4 أيام لحيازته 2 كيلو من مخدر الفودو بقصد الاتجار به، وكما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير بها.

وطالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن النقيب محمد أحمد مجلي، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمود. س"، 56 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 660 لسنة 2009م البساتين "سلاح بدون ترخيص" حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، 10 زجاجات بداخلها مادة الأسيتون التي تستخدم في تصنيع مخدر الفودو، 3000 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.