مصر | السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالحوامدية

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تمكن رجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات بنطاق قسم شرطة الحوامدية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل أحد الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة الحوامدية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.