مصر | لسبه موظفا.. إحالة مدير بـ"التنظيم والإدارة" بجنوب سيناء للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، مدير الشئون الإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء، للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وكما أحالت، جمال علي مصطفى، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط، للمحاكمة العاجلة، وذلك لتقاعسه خلال فترة عمله كوكيل مديرية جنوب سيناء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية.



وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مدحت نجاح أحمد، مدير الشئون الإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء تعدى على الشاكي عبد الوهاب هلال الجوهري بمكتب وكيل المديرية (المحال الثاني) بالسب والشتم بالعبارات الواردة بالأوراق والتحقيقات.



وتبين من أوراق القضية أن جمال علي مصطفى، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط تقاعس خلال فترة عمله وكيل مديرية جنوب سيناء عن اتخاذ ثمة إجراء قبل المحال الأول رغم قيامه بالاعتداء على الشاكي أمام عينه وبمكتبه.



وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، واستندت إلى أقوال علي الشحات علي، الكاتب بالمديرية وعصام محمد فارس، مدير إدارة وعبدالشافي جابر الشوربجي، فني هندسة بالمديرية، وإقرار المحال الثاني بارتكابه المخالفة