مصر | "الرائحة الكريهة" تقود الشرطة للعثور على جثة مسن بالمطرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، إخطارا من الرائد محمود الحسيني معاون أول مباحث قسم شرطة المطرية بتلقي بلاغ من أحد الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبكسر الباب تم العثور على "إبراهيم. ن" في العقد الخامس من عمره مسجى على الأرض.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.