مصر | ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل "محل شهير" بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل "محل شهير" بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 2 طن لحوم فاسدة داخل محل بالمرج.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "خ. س"، 22 سنة، صاحب محل لفرم اللحوم بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات العنوان لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ومحققًا أرباح غير مشروعة.