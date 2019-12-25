شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الوظائف التعليمية تعلن بدء توزيع المعلمين على الوظائف المتاحة طبقا للشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت البوابة الإليكترونية المؤهلة للعمل بوظائف المدارس الحكومية والخاصة بوزارة التربية والتعليم، أنه تيسيرا على المتقدمين بالبوابة، تقرر أن يتم البدء في التوزيع التلقائي للرغبات الوظيفية طبقا لشروط المفاضلة.

وأضافت البوابة الإليكترونية للوظائف التعليمية، أنه نظرا لضيق الوقت سوف يتم قبول الملفات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة على التوازي، مع السماح للمتقدمين الذين لم يجتازوا الشهادات المهارية المطلوبة بدخول عملية التوزيع والمفاضلة، بشرط إثبات جدية حجز الاختبار عن طريق تسجيل رقم قسيمة حجز الاختبار على البوابة الاليكترونية لوظائف التربية والتعليم، والتأكد من تفعيل عملية الربط بنجاح، أو رفع إيصال حجز الاختبارز

وأشارت البوابة الإليكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه سيتم السماح للمتقدم بمدة 90 يوم للانتهاء من اجتياز الشهادة.

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وأضافت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه خلال 72 ساعة سيتم إيقاف جميع الحسابات غير الفعالة، موضحة أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على أحقية المتقدمين في التعيينات بالوظائف المتاحة، ويشترط استكمال الملفات قبل عملية التسكين والتعيين من قبل الموظف المختص.

وهنأت البوابة جميع من اجتازوا المراحل بنجاح وتم توزيعهم على الوظائف المطلوبة، وسيتم إرسال بريد إليكتروني لمن تم قبولهم بالإدارات التعليمية والتواصل معهم من خلال الموظف المختص لتحديد موعد استكمال إجراءات التسكين، برجاء متابعة البريد الإلكترونى.

وأكدت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أن باب التقدم لوظائف التربية والتعليم على البوابة مفتوح لجميع المتقدمين الباحثين عن فرص عمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن التقديم في البوابة الإليكترونية لوظائف التربية والتعليم متاح لجميع المتقدمين الباحثين عن فرص عمل والمتعاقدين السابقين على حد السواء، وليس مقتصرًا على المتعاقدين السابقين طبقًا للشروط والأحكام.