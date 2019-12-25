شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يزور كنائس الأقباط الشرقيين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، التهنئة لكنائس الأقباط الشرقيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبدأت الزيارات بالكنيسة الكاثوليكية بشارع المختلط، وكان في استقباله الأنبا داود اسقف المنصورة وتوابعها، والقس تادرس أنور، والقس سيداروس وجيه، والقس اندراوس بشري، وبحضور رجال الدين الإسلامي وأعضاء الجهاز التنفيذي.

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وتوجه «مختار» لزيارة كنيسة الروم الكاثوليك بشارع السكة القديمة، وكان في استقباله الأب مكاريوس جاويش راعي الكنيسة، ثم توجه إلى كنيسة الروم الأرثوذكس بشارع المحطة، وكان في استقباله الأب ثيؤدورس بيوك راعي الكنيسة.

وأكد محافظ الدقهلية: «أننا نسيج وشعب واحد قوي ومترابط وأبناء وطن كبير يحمل روح التسامح والمحبة حمل على أرضه جميع الأديان وتعايش الجميع بالمحبة والسلام لمئات السنين»، مضيفا أن «الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الترابط والتسامح للعالم كله وكان نموذجاً فريداً في الإخاء رغم كل المحاولات الفاشلة لزرع الفتنة الطائفية بين أبناء مصر» .

من جهته، قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية «إننا مسلمون ومسيحيون نهنئ بعضنا بعض بخلاف من يدعون غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى قال (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) فهذا حكم الله، وكذلك وجهنا الله بقبول الآخر وأن نتحدث معه بأسلوب حسن فقال تعالى (وقولوا للناس حسنا) وهكذا القرآن يوجهنا».

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد