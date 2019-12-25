شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث بوابة العمرة»: حققت نجاحا كبيرا.. وإصدار 120 ألف تأشيرة منذ إطلاقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي لبوابة العمرة المصرية، أن العمل يسير في موسم العمرة بشكل منتظم وانضباط تام في ظل النجاح منقطع النظير لبوابة العمرة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن ومنذ إطلاق البوابة إصدار حوالي 120 ألف تأشيرة عمرة تم تنفيذها من خلال شركات السياحة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذها أيضًا من خلال بوابة العمرة المصرية وحصل جميع المعتمرين على الباركود المقرر من البوابة حتى يتمكنوا من السفر.

وأضاف أحمد إبراهيم أن العمل بكافة المطارات والمنافذ يسير بانضباط كبير وسهولة ويسر غير مسبوقين مما أدى إلى انضباط الموسم والقضاء على السلبيات والحفاظ على حقوق ومصلحة المعتمرين وصالح شركات السياحة وهذه جميعًا هي الأهداف الرئيسية من إنشاء البوابة، مشيدًا بالتعاون الكبير والتنسيق عالي المستوى من كافة الجهات.

وحول عودة بعض المعتمرين من المطارات لعدم حصولهم على باركود البوابة، أكد أحمد إبراهيم أن هذا الأمر ليس له وجود على الإطلاق، وجميع المعتمرين الذين سافروا لأداء العمرة حصلوا على الباركود وسافروا من خلال شركات السياحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر حدث في أول أيام سفر رحلات العمرة والبعض لم يكن يعلم بأمر البوابة لكنه لم يتكرر بعد ذلك.

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وأشار «إبراهيم» إلى واقعة مؤسفة حدثت مؤخرًا، حيث توجه حوالي ٢٥ مواطنًا للسفر ومعهم الباركود حصلوا عليه من شركة سياحة إلا انه تبين أن الباركود مزور ولم يصدر من بوابة العمرة المصرية وهو ما اكتشفه رجال مصلحة الجوازات من خلال الأجهزة الإلكترونية الحديثة معهم والمربوطة مباشرة ببوابة العمرة.

وأضاف أن تم على الفور التحقيق في الواقعة وتبين ان الشركة التي ارتكبت هذه الجريمة قد تم إلغاء ترخيصها العام الماضي وتم شطبها من شركات السياحة وسجلات الغرفة، إلا انه تم استغلال اسمها للنصب على المواطنين.

وأضاف أن هذه الشركة ليست مسجلة على بوابة العمرة المصرية ولا وجود لها بالقطاع وان من قام بالنصب على المواطنين باسمها حصل على تأشيرات افتراضية العمرة ولم يقم بتسجيلها على البوابة لان هذا مخصص فقط لشركات السياحة فقام بتزوير الباركود وهو ما تم كشفه بالمطار، مشيرًا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.

وأضاف «إبراهيم» أن هذه الواقعة تؤكد نجاح البوابة في تحقيق الانضباط بسوق العمرة وتنظيمه ومنع أي تلاعب بالمواطنين، وشدد على ضرورة تحري المواطنين عن الشركات والدخول على البوابة الجديدة للتأكد من الشركة التي سيسافر معها مسجلة على البوابة ورفض السفر مع أي شركة غير مسجلة بالبوابة، موضحًا أن هؤلاء المواطنين لو تحروا عن الشركة من خلال البوابة لما تعرضوا للنصب وضياع أموالهم، مؤكدًا أن كافة الشركات المسموح لها بتنظيم العمرة مسجلة على البوابة، كما أن كافة برامج العمرة مسجلة بأسعارها وتفاصيلها وتوقيتاتها.

وقال إن الغرفة وحتى قبل إطلاق البوابة نظمت حملة إعلامية موسعة للتوعية بأهمية البوابة الجديدة وآليات التعامل معها مما كان له أكبر الأثر في قلة المشاكل وسوف تستمر تلك الحملة.