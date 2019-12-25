شكرا لقرائتكم خبر عن قبل دخولها الخدمة.. محافظ بني سويف يتفقد منشآت خدمية جديدة بمركز ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأربعاء، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة ناصر، تفقد خلالها عددًا من المرافق الخدمية والجماهيرية بمركز ومدينة ناصر، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين عن قرب، ضمن برنامجه الميداني الذي يتضمن القيام بجولات ميدانية متكررة للوقوف على أرض الواقع على الموقف الخدمي ومتطلبات تطويره بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتفقد المحافظ وحدة مرور ناصر، بتكلفة 4 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات التي بلغت 2.5 مليون جنيه «مساهمة مجتعية»، الذي سيسهم في تقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة وتراخيص السيارات لمواطني مركز ناصر والقرى التابعة لها وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين.

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وتجول المحافظ داخل المبنى المقام على مساحة إجمالية 2000 متر تقريبًا، شاملة مساحة المبنى الإداري التي تقدر بـ450 متر، وتضم مكاتب إدارية وأقسام داخلية، بالإضافة إلى 1500 متر، تم رصفها وتستخدم أماكن (فراغات) مخصصة لفحص السيارات.

وأمر محافظ بني سويف بسرعة تركيب وتوصيل خطوط التليفونات، والمياه للمبنى، وإنهاء كافة الإجرءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مطالبًا التنفيذ في موعد أقصاه 15 يومًا، لتشغيل الوحدة.

كما تفقد المحافظ مكتب بريد دلاص النموذجي، والذي تم إنشاؤه على مساحة 90 متر، ونفذته الهيئة القومية للبريد، ضمن خطة الدولة للتيسير على المواطنين، ورفع المعاناة عن الأهالي والمسنين من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات عبر المكتب من صرف المعاشات وخدمات مالية وبريدية، حيث من المقرر افتتاح المكتب خلال أيام.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مجمع الخدمات بقرية دلاص داخل مبنى الوحدة المحلية، والذي يضم مبنى السجل المدني، ووحدة إسعاف بتكلفة اجمالية 750 ألف جنيه «مساهمة مجتمعية على نفقة النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب»، حيث تفقد المحافظ مبنى السجل المقام على مساحة 155متر، وتم تجهيزه وفرشه وتأثيثه، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، ليقدم خدمة حيوية لمواطني ناصر في مجال استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها، فضلًا عن تفقد وحدة الإسعاف، التي ستضم سيارة إسعاف مجهزة لتكون متمركزة بصفة مستمرة لتقديم خدمات فورية للمواطنين لإنقاذ المرضى والمصابين في حالات الطوارئ.