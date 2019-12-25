شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: البدء في إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة تذكرة المترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة النقل أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو البدء في إتخاذ كافة التدابير والاجراءات الخاصة بتطبيق النظام الجديد- المعروف بـ(البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة)- والذي وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالبدء في تطبيقه. وأشار البيان إلى أن هذا النظام الجديد سيعمل بجانب الكارت الذكي الذي يتم شحنه آليا من خلال ماكينات TVM إلى جانب أيضاً تذكرة الرحلة الواحدة من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات والتي يقوم بصرفها صرافي التذاكر بالمحطات، وأن ذلك يأتى تسهيلاً وتيسيرا على مرتادي مترو الأنفاق وتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.

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