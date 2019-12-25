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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جهات و93 «سيارة نافوري» للتصدي لأمطار «الفيضة الصغرى» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت أجهزة الإسكندرية من جهودها للتصدي لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها الثغر، وذلك تزامنا مع نوة «الفيضة الصغرى» التي تضرب المدينة الساحلية، لليوم الثاني على التوالي.
وشهدت العديد من المناطق تراكما لمياه الأمطار، وتعد مناطق مصطفى كامل بطريق الكورنيش ولوران بشارع أبوقير إلى جانب العامرية وقرى المنتزه وطريق وادي القمر الأكثر تضررا، ما أدى لارتباك حركة المرور.
ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ93 سيارة «شفط نافورى» وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار. وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب شركة الصرف الصحي، و3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتا مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.
وفي سياق متصل، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.
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