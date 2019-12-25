شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 438 مخالفة تعدٍ متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت شرطة المرافق بالتنسيق مع شرطة المرافق والوحدات المحلية بالمنيا، الأربعاء، 438 مخالفة تعدٍ على المرافق العامة. وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف، وشدد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، على سرعة التدخل لإزالة المخالفات أولًا بأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 438 مخالفة تعدٍ متنوعة في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.