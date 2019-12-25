شكرا لقرائتكم خبر عن سقط من أعلى برج الضغط العالي بالقرية.. مصرع مسؤول شبكة كهرباء طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى مسؤول شبكة كهرباء قرية العمار الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ، مصرعه، الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى برج الضغط العالي بالقرية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المهندس محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، يفيد بوقوع حادث سقوط المدعو «السيد. ع. ن»، مسؤول شبكة كهرباء، 59 سنة، قرية العمار الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ من فوق برج الضغط العالي على خط ١٢، بنطاق قرية منشأة العمار، ولقى مصرعه في الحال وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.