شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن البدء فى إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو البدء فى إتخاذ كل التدابير والإجراءات الخاصة بتطبيق النظام الجديد الذى وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير بالبدء فى تطبيقه والذى يعرف بـ البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة.

وأشار بيان لوزارة النقل، أن هذا النظام الجديد سيعمل بجانب الكارت الذكى الذى يتم شحنه آليا من خلال ماكينات TVM إلى جانب أيضاً تذكرة الرحلة الواحدة من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات والتى يقوم بصرفها صرافى التذاكر بالمحطات، وأن ذلك يأتى تسهيلاً وتيسيرا على مرتادى مترو الأنفاق وتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.

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كانت مصادر مسئولة بوزارة النقل كشفت لليوم السابع، أن النظام الجديد يعتمد على استخدم البطاقات الائتمانية الخاصة البنوك فى عبور البوابات الإلكترونية، بحيث تقوم هذه البوابات بخصم قيمة الرحلة مباشرة بدون وجود تذكرة، مستطردة: "الماكنية تقوم بتجنيب أقصى قيمة للتذكرة خلال الدخول.. وفى الخروج يتم حساب قيمة الرحلة وتخصم قيمتها من البطاقة الائتمانية".

وقالت المصادر:"سيتم وضع "ريدر" أو قارئ حجمه صغير للغاية يماثل حجم البطاقة الائتمانية نفسها على البوابات الإلكترونية يقوم بقراءة البطاقة الائتمانية التى يستخدمها الراكب وخصم قيمة الرحلة، لافتة إلى أن البوابات الإلكترونية ستعمل باستخدام البطاقات الائتمانية بجانب استمرار استخدامها التذاكر الورقية والكارت الذكى.

وأضافت المصادر، أن إحدى الشركات السويسرية تقدم بعرض لتنفيذ هذا المشروع وقامت بدراسة البوابات الإلكترونية الموجودة بالخطوط الثلاثة وتوصلت أنه يمكن تنفيذ هذا المشروع والبوابات الإلكترونية الجديدة يمكنها تقبل العمل وفق هذا النظام الجديد، مشيرة إلى أنه تم تجربة تطبيق هذا النظام على إحدى البوابات منذ أيام ونجحت التجربة