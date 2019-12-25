شكرا لقرائتكم خبر عن موجة الطقس السيئ مستمرة.. اعرف توقعات الغد وفرص سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أغلب محافظات الجمهورية حالة الطوارئ، تزامنا مع موجة حالة الطقس السيئ التى تضرب أغلب الأنحاء بالجهورية، حيث تشهد أغلب الأنحاء نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وفرص لسقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا خاصة على السواحل الشمالية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الخميس واستمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:

- توقعات بطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة.

- الطقس سيكون معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

- الأجواء ستصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

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- من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

- توقعات بفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

- الأمطار قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

- الرياح نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت بيان سابق، كشفت خلاله، أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية متوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبلة ، مؤكدة استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مما يزيد احساس المواطنين ببرودة الأجواء.

وكشفت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.