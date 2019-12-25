شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك وأبوليمون يطلقان شعلة عيد جامعة المنوفية الثالث والأربعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية شعلة انطلاق فعاليات عيد الجامعة الثالث والأربعين بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد كبير من عمداء الكليات ووكلائها وطلاب وطالبات الجامعة. «مبارك وأبو ليمون» يطلقان شعلة عيد جامعة المنوفية الثالث والأربعين

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