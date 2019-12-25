شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: إعادة طبع «رسالة عن الإسكندرية القديمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مير مكتبة الإسكندرية، إننا نسعد بإعادة طبع كتاب «رسالة عن الإسكندرية القديمة» في نسخته العربية، نظرًا لما يحتويه الكتاب من معلومات وخرائط عن مدينة الإسكندرية القديمة، وكيف كانت في عصرها القديم، بالإضافة إلى العديد من الفصول التي تتعلق بتاريخ المدينة في العصر اليوناني الروماني.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مركز دراسات الاسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمركز توثيق التراث الطبيعي والحضري التابع لمكتبة الاسكندرية بالأمس بحضور عطية محمود صالح الفلكي حفيدته وافراد الاسرة والسيد عمرو موسى والدكتور حسام بدراوي ولفيف من الشخصيات العامة.

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وأكد الفقي خلال كلمته على رسالة مكتبة الإسكندرية العالمية من خلال استقطاب مجالي التراث والإبداع، مشيرًا إلى أن المكتبة تعد مركزً ملهمًا للإبداع.

واضاف مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن المكتبة تضم العديد من الأسماء اللامعة، منها مركز الدكتور إسماعيل سراج الدين، ومركز للدكتور زاهي حواس عالم المصريات، والدكتور مجدي يعقوب أستاذ القلب، فضلاً عن العديد من المراكز البحثية الأخرى.

وأكد الفقي حرص المكتبة على حفظ وإتاحة التراث الثقافي والعلمي لمصر، حيث قامت بضم كتب وأوراق الأستاذ محمد حسنين هيكل، والدكتور أحمد زويل، والدكتور إبراهيم شحاته، والفنان نور الشريف وغيرهم من رموز الثقافة والفن والفكر.

الجدير بالذكر أن المهندس محمود باشا الفلكي، عالم مصري جليل وأحد أبرز الفلكيين في العصر الحديث، ويعد رائد علم الفلك الأثري الذي ربط بين الظواهر الفلكية والشواهد والمعالم الآثرية على نحو غير مسبوق، ولمحمود الفلكي العديد من الأبحاث والدراسات الفلكية التي حازت على إعجاب وتقدير علماء الغرب.